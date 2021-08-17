«Динамо» согласовало переход Супряги в «Сампдорию»
В «Сампдории» подтвердили интерес к Супряге
Клуб рассчитывает усилиться украинцем
09:12
Фото: ФК Динамо
«Сампдория» подтвердила интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
Об этом сообщил Corriere dello Sport директор команды Карло Ости.
«Супряга – классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей».
Сообщалось, что «Сампдория» уладила с «Динамо» переход игрока. Он должен был прибыть в Италию на этой неделе.
Ранее сорвался его переход в другой генуэзский клуб – «Дженоа».
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