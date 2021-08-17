В «Сампдории» подтвердили интерес к Супряге

Клуб рассчитывает усилиться украинцем

Фото: ФК Динамо

«Сампдория» подтвердила интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге.

Об этом сообщил Corriere dello Sport директор команды Карло Ости.

«Супряга – классный игрок, молодой футболист с отличными перспективами. Но сперва нам следует расстаться с нашими игроками атаки, а потом подписывать новых исполнителей».

Сообщалось, что «Сампдория» уладила с «Динамо» переход игрока. Он должен был прибыть в Италию на этой неделе.

Ранее сорвался его переход в другой генуэзский клуб – «Дженоа».