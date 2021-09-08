В сборную Чехии перед матчем с Украиной вызван голкипер МЮ

Основной вратарь Вацлик получил травму в поединке с Бельгией

Матей Коварж / Фото - Fotbal.cz

Сборная Чехии сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Украины. В состав команды был вызван голкипер Матей Коварж, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Данное решение было принято тренерским штабом после травмы основного вратаря Томаша Вацлика. Уже на 14-й минуте поединка с Бельгией (0:3) он не смог продолжить игру.

Права на Коваржа принадлежат «Манчестер Юнайтед». Однако 21-летний страж ворот пока не дебютировал за основной состав. Вызов в национальную сборную для голкипера – первый в карьере.

За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина. Начало – в 21:45.