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В «Шахтере» назвали дату начала зимних сборов

Как и в прошлом году, «горняки» отправятся в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
16:35
В «Шахтере» назвали дату начала зимних сборов
Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин озвучил планы клуба по подготовке ко второй части сезона.

Первая команда будет в Турции. 17 января все улетают и там пробудут две недели, потом пару выходных, и снова возвращение в Турцию. Затем две недели работы, фактически месяц игроки будут на сборах, как и прошлой зимой.

Ранее в «Шахтере» назвали дату выхода из отпуска. Команда соберется 13 января.

Палкин также заявил, что главной целью «Шахтера» является победа в Лиге чемпионов.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Сергей Палкин

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