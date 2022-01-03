Палкин: «Сегодня «Шахтер» делает все для главной цели клуба – победы в Лиге чемпионов»
В «Шахтере» назвали дату начала зимних сборов
Как и в прошлом году, «горняки» отправятся в Турцию
Фото - ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин озвучил планы клуба по подготовке ко второй части сезона.
Первая команда будет в Турции. 17 января все улетают и там пробудут две недели, потом пару выходных, и снова возвращение в Турцию. Затем две недели работы, фактически месяц игроки будут на сборах, как и прошлой зимой.
Ранее в «Шахтере» назвали дату выхода из отпуска. Команда соберется 13 января.
Палкин также заявил, что главной целью «Шахтера» является победа в Лиге чемпионов.
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