«Шахтер» на сборе в Австрии уступил «Ракуву»
В «Шахтере» рассказали, когда Трубин и Судаков могут сыграть в спарринге
Анатолий уже работает с основой, а Георгий приступит к тренировкам завтра
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото: Твиттер
Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини в интервью клубной пресс-службы рассказал о приезде в рассположение команды полузащитника Георгия Судакова и вратаря Анатолия Трубина.
«Анатолий Трубин уже приступил к занятиям, а Георгий Судаков, скорее всего, начнет тренироваться завтра. Сомневаюсь, что ребята будут готовы сыграть в матче с «Тюркгюджю», а вот в заключительной контрольной игре с «Шальке», запланированной на 9 июля, это вполне возможно».
Напомним, ранее стало известно, что Трубин и Судаков прибыли в расположение «Шахтера» в Австрии.
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