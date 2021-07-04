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В «Шахтере» рассказали, когда Трубин и Судаков могут сыграть в спарринге

Анатолий уже работает с основой, а Георгий приступит к тренировкам завтра

Футбол Украинская Премьер-лига
22:59
В «Шахтере» рассказали, когда Трубин и Судаков могут сыграть в спарринге
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото: Твиттер

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини в интервью клубной пресс-службы рассказал о приезде в рассположение команды полузащитника Георгия Судакова и вратаря Анатолия Трубина.

«Анатолий Трубин уже приступил к занятиям, а Георгий Судаков, скорее всего, начнет тренироваться завтра. Сомневаюсь, что ребята будут готовы сыграть в матче с «Тюркгюджю», а вот в заключительной контрольной игре с «Шальке», запланированной на 9 июля, это вполне возможно».

Напомним, ранее стало известно, что Трубин и Судаков прибыли в расположение «Шахтера» в Австрии.

Карен Агабекян
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Теги

Георгий Судаков Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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