В «Шахтере» вместе с Де Дзерби будут работать еще три тренера «Сассуоло»

Кандидат на пост наставника «горняков» уже прибыл в Киев

Роберто де Дзерби / Фото: SkySport Italia

Итальянский тренер Роберто де Дзерби подпишет контракт с «Шахтером» до 2023-го года, сообщает Николо Скира на своей странице в Twitter.

Известно также, что в тренерский штаб Де Дзерби войдут три представителя «Сассуоло» – Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза, которые работали с Де Дзерби в итальянском клубе.

Напомним, Де Дзерби уже прибыл в Киев и был замечен в компании с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.

Ожидается, что Де Дзерби подпишет контракт с «Шахтером» 26-го мая.