В «Таврии» заявили, что построят стадион уровня УПЛ

Даниил Репилевский / Фото - Перший регіональний

Вице-президент «Таврии» Даниил Репилевский надеется, что новый стадион клуба в Новой Каховке сможет принимать матчи УПЛ, даже если команда туда не пробьется. Об этом руководитель клуба заявил в эфире Першого регіонального.

Стадион будет – надеемся на УПЛ в Новой Каховке. Пусть мы не выйдем еще на тот уровень, но стадион будет, мы сможем проводить там игры.

Футбол – это шоу. Люди приходят эмоционально отдохнуть. Сейчас идут все моменты с согласованием. Хочется сделать все правильно, один раз и навсегда. Этот стадион, наверное, еще останется моим внукам.

Премьер-лига в Новой Каховке – это классно, мы к этому стремимся. В прошлом году в Марьяновке играла «Александрия» – места свободного не было.