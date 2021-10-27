Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 1:1 Окончен
21:45 Милан - Торино 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Наполи - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Леванте - Атлетико -:- Запланирован

В УАФ объяснили причины скандального удаления в матче «Ворскла» – «Шахтер»

«Горняки» в большинстве сумели дожать соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
11:57
В УАФ объяснили причины скандального удаления в матче «Ворскла» – «Шахтер»
Фото - ФК Шахтер

Комитет арбитров УАФ на официальном сайте организации выступил с разъяснениями эпизода с удалением Оливье Тилля в матче 12-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» (0:2).

18 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» намеренно срывает контратаку игрока №99 «Шахтера», препятствуя продвижению последнего и применяя при этом в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.

28 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» решает сыграть ногами против вратаря «Шахтера», нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карточки. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.

Ранее Директор «Шахтера» по стратегии и коммуникациям Юрий Свиридов ответил на намек Игоря Цыганыка на предвзятость арбитра данной встречи.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла Шахтер Донецк Оливье Тилль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Воспитанник «Динамо»: «На сегодня принял бы предложение от «Шахтера»
Воспитанник «Динамо»: «На сегодня принял бы предложение от «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:35
«Шахтер» и «Динамо» – во второй 50-ке клубов по общей трансферной стоимости игроков
«Шахтер» и «Динамо» – во второй 50-ке клубов по общей трансферной стоимости игроков
Футбол В мире
12:23
Степаненко, Патрик и Педриньо не помогут «Шахтеру» в матче с «Черноморцем»
Степаненко, Патрик и Педриньо не помогут «Шахтеру» в матче с «Черноморцем»
Футбол Кубок Украины по футболу
10:51
Тренер «Вереса»: «Игра с «Ворсклой» в УПЛ была ровной, в кубке нет права на ошибку»
Тренер «Вереса»: «Игра с «Ворсклой» в УПЛ была ровной, в кубке нет права на ошибку»
Футбол Кубок Украины по футболу
10:26
Звездный вингер «Реала» не успеет восстановиться ко второй игре с «Шахтером»
Звездный вингер «Реала» не успеет восстановиться ко второй игре с «Шахтером»
Футбол Примерa (Испания)
09:34
1
Вратарь «Вереса»: «Руководство обещало серьезные премиальные за Кубок Украины»
Вратарь «Вереса»: «Руководство обещало серьезные премиальные за Кубок Украины»
Футбол Кубок Украины по футболу
09:19

Новости: Футбол

Касорла: «Хави готов возглавить «Барселона»
Касорла: «Хави готов возглавить «Барселона»
В мире
14:24
Юный хавбек «Александрии» не скрывал эмоций после дубля в ворота «Металлиста 1925»
Юный хавбек «Александрии» не скрывал эмоций после дубля в ворота «Металлиста 1925»
Кубок Украины по футболу
14:15
Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч
Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч
Примерa (Испания)
14:08
Только попрощавшись с НСК «Олимпийский», Милевский может вернуться в «Динамо»
Только попрощавшись с НСК «Олимпийский», Милевский может вернуться в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
13:50
«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ
«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ
Премьер-Лига (Англия)
13:43
Маркевич: «Если мы не дадим бой «Динамо», то для чего существует эта команда?»
Маркевич: «Если мы не дадим бой «Динамо», то для чего существует эта команда?»
Кубок Украины по футболу
13:31
Хавбек «Александрии» замахнулся на финал Кубка Украины
Хавбек «Александрии» замахнулся на финал Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
13:25
Игрока ПСЖ в собственной машине ограбила проститутка
Игрока ПСЖ в собственной машине ограбила проститутка
Лига 1 (Франция)
13:17
Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»
Воробей: «Победы Финляндии над Боснией и Францией? В футболе возможно все»
Сборная Украины
13:01
Все новости

Популярные новости

Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
6
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости

Анонсы

Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
18:30
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
21:30
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
TV
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
23:30
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
28 октября 14:00
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
28 октября 18:00
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
28 октября 19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
28 октября 19:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
29 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
29 октября 19:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Юнайтед Галац». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Юнайтед Галац». Видео трансляция на XSPORT
31 октября 19:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00