Экс-форвард «Шахтера»: «На Зинченко в ближайших матчах сборной рассчитывать не стоит»
В УАФ объяснили причины скандального удаления в матче «Ворскла» – «Шахтер»
«Горняки» в большинстве сумели дожать соперника
Фото - ФК Шахтер
Комитет арбитров УАФ на официальном сайте организации выступил с разъяснениями эпизода с удалением Оливье Тилля в матче 12-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» (0:2).
18 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» намеренно срывает контратаку игрока №99 «Шахтера», препятствуя продвижению последнего и применяя при этом в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.
28 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» решает сыграть ногами против вратаря «Шахтера», нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карточки. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.
Ранее Директор «Шахтера» по стратегии и коммуникациям Юрий Свиридов ответил на намек Игоря Цыганыка на предвзятость арбитра данной встречи.