Экс-защитник сборной Украины: «Хотелось бы видеть нашу команду в полуфинале Евро»
В УАФ представили новую форму сборной. В ней «сине-желтые» сыграют на Евро-2020
Экипировка имеет обновленный дизайн и неожиданный элемент
6 июня 14:29
Фото - УАФ
Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой форме. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook.
Экипировка имеет обновленный дизайн. Его создатели отказались от шрифтов на футболках, используемых в последние четыре года. Основным элементом выступает контур государственных границ Украины на передней стороне формы.
Напомним, травма голкипера Анатолия Трубина оказалась несерьезной.
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