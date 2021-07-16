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В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой

Организация удивила «непрогрессивной» идеей
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
Фото - Металлист 1925

В сезоне-21/22 больше команд получат шанс повыситься в классе до УПЛ. 15 июля стало известно о введении переходных матчей с 13-й и 14-й командами элитного дивизиона.

Противостояния будут состоять из двух поединков. Кто будет принимать первую встречу – определит жеребьевка.

Однако в УАФ приняли решение не следовать примеру UEFA и оставили классический регламент. В случае ничьей по сумме двух матчей будет действовать правило «выездного гола». Если же в гостях будет забито одинаковое количество мячей, игра перейдет в экстратаймы и, если нужно, серию пенальти.

Ранее клубы УПЛ обязали нанести эмблему УАФ с флагом Украины и слоганами «Слава Украине» и «Героям Слава».

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
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УАФ

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