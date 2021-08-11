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В UEFA назвали украинский город, где состоится матч «Шахтер» – «Монако»

В Киеве на НСК «Олимпийский матч не может пройти из-за концерта

Футбол Лига чемпионов UEFA
14:58
В UEFA назвали украинский город, где состоится матч «Шахтер» – «Монако»
Фото: Шахтер

Официальный сайт UEFA опубликовал календарь матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч против «Монако» донецкий «Шахтер» проведет 17 августа на стадионе Луи II. Начало – 22.00 по Киеву.

Ответный матч пройдет 25 августа в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Начало – 22.00.

Напомним, «Шахтер» не сможет принять «Монако» на НСК «Олимпийский» в Киеве, поскольку так на 24 августа запланирован концерт ко Дню независимости.

Карен Агабекян
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Теги

UEFA Шахтер Донецк Монако

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