В UEFA рассматривают расширение Евро до 32 команд

Сейчас количество участников форума составляет 24 сборные

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Количество участников чемпионата Европы может быть увеличено. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, в UEFA рассматривают вариант с расширением Евро с 24 сборных до 32 команд. Окончательное решение должны принять к 2023 году.

Нынешний формат действует, начиная с Евро-2016 во Франции. Изменения же могут вступить в силу с 2028 года.

А сегодня, 11 июля, состоится финал Евро-2020. В решающем поединке силами померяются сборные Италии и Англии.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.