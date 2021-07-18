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В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина

Форвард сборной Украины вылетел на длительный срок
Футбол Сборная Украины
09:47
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Артем Беседин / Фото - Eurosport

Глава судейского комитета UEFA Роберто Розетти прокомментировал удаление Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2). Слова функционера приводит FourFourTwo.

Это было стопроцентно верное решение рефери. Его принять ему помогла система VAR.

Футболист сборной Швеции прямой ногой влетел в ногу нападающего Артема Беседина. Форвард «сине-желтых» получил серьезную травму.

Сообщалось, что восстановление займет около полугода.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Беседин UEFA Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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