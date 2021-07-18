Шацких поставил Беседина в один ряд с Ребровым и Милевским: «Артем берет своим трудолюбием и работоспособностью»
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Форвард сборной Украины вылетел на длительный срок
09:47
Артем Беседин / Фото - Eurosport
Глава судейского комитета UEFA Роберто Розетти прокомментировал удаление Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2). Слова функционера приводит FourFourTwo.
Это было стопроцентно верное решение рефери. Его принять ему помогла система VAR.
Футболист сборной Швеции прямой ногой влетел в ногу нападающего Артема Беседина. Форвард «сине-желтых» получил серьезную травму.
Сообщалось, что восстановление займет около полугода.
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