В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину

Утвержден новый медицинский протокол по проведению футбольных матчей

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В Украине утвержден новый медицинский протокол по проведению футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Согласно документу, отныне трибуны можно заполнять на 2/3 от их вместимости. Норма касается соревнований профессиональных клубов УПЛ и ПФЛ, а также женских команд.

Ранее допускалось 50% зрителей на стадионах. По-прежнему болельщики будут допускаться на матчи в зеленой, желтой и оранжевой карантинных зонах. В красной придется проводить поединки при пустых трибунах.

Ранее стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан.