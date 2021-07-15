Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
Утвержден новый медицинский протокол по проведению футбольных матчей
Фото - ФК Шахтер
В Украине утвержден новый медицинский протокол по проведению футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Согласно документу, отныне трибуны можно заполнять на 2/3 от их вместимости. Норма касается соревнований профессиональных клубов УПЛ и ПФЛ, а также женских команд.
Ранее допускалось 50% зрителей на стадионах. По-прежнему болельщики будут допускаться на матчи в зеленой, желтой и оранжевой карантинных зонах. В красной придется проводить поединки при пустых трибунах.
Ранее стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан.
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