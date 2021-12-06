В «Ювентусе» новый скандал? Аллегри повздорил с Моратой и прокомментировал поведение форварда

Все случилось в матче против «Дженоа» Шевченко

Аллегри и Мората / Фото: Twitter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о конфликте с форвардом команды Альваро Моратой во время матча против «Дженоа» (2:0) в 16-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Он получил желтую карточку и продолжал спорить, поэтому я предпочел его заменить.

Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, впрочем, как и вся команда».



«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.