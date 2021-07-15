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В «Ювентусе» сообщили, что Роналду не заявлял об уходе

Португалец останется на новый сезон
Футбол Серия А (Италия)
07:20
В «Ювентусе» сообщили, что Роналду не заявлял об уходе
Фото: AS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в команде летом.

В клубе ничего не знают об уходе португальца. Об этом сообщил Football-Italia вице-президент команды Павел Недвед.

«Роналду сейчас в отпуске, мы не получили никаких сигналов о том, что он покидает Ювентус, мы ждем его, и он вернется примерно 25 июля».

Роналду летом сватали в ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Ювентус Криштиану Роналду

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