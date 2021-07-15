«Ювентус» не отпустил Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро
В «Ювентусе» сообщили, что Роналду не заявлял об уходе
Португалец останется на новый сезон
07:20
Фото: AS
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в команде летом.
В клубе ничего не знают об уходе португальца. Об этом сообщил Football-Italia вице-президент команды Павел Недвед.
«Роналду сейчас в отпуске, мы не получили никаких сигналов о том, что он покидает Ювентус, мы ждем его, и он вернется примерно 25 июля».
Роналду летом сватали в ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020.
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