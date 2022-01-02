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«Валенсия» выкупила вратаря сборной Грузии

Мамардашвили продолжит играть за испанцев
Футбол Примерa (Испания)
10:31
«Валенсия» выкупила вратаря сборной Грузии
Фото: Marca

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили подписал полноценной контракт с «Валенсией».

Он был выкуплен у «Локомотива» Тбилиси за 850 тысяч евро и подписал контракт с испанцами до 2024-го года, сообщает сайт клуба. До этого 21-летний игрок играл в аренде за «летучих мышей».

В новом контракте прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Также грузинский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

В этом сезоне Ла Лиги он провел шесть матчей.

Андрей Усмонов
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Валенсия (футбол)

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