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«Валенсия» выкупила вратаря сборной Грузии
Мамардашвили продолжит играть за испанцев
10:31
Фото: Marca
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили подписал полноценной контракт с «Валенсией».
Он был выкуплен у «Локомотива» Тбилиси за 850 тысяч евро и подписал контракт с испанцами до 2024-го года, сообщает сайт клуба. До этого 21-летний игрок играл в аренде за «летучих мышей».
В новом контракте прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Также грузинский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.
В этом сезоне Ла Лиги он провел шесть матчей.
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