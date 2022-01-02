«Валенсия» выкупила вратаря сборной Грузии

Мамардашвили продолжит играть за испанцев

Фото: Marca

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили подписал полноценной контракт с «Валенсией».

Он был выкуплен у «Локомотива» Тбилиси за 850 тысяч евро и подписал контракт с испанцами до 2024-го года, сообщает сайт клуба. До этого 21-летний игрок играл в аренде за «летучих мышей».

В новом контракте прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Также грузинский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

В этом сезоне Ла Лиги он провел шесть матчей.