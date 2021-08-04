Маркевичу предложат тренировать сборную Украины с приставкой «и.о», но специалист хочет полноценный контракт
Валяев: «Нужна ли Маркевичу сборная Украины? Я уверен, что мы его увидим в «Металлисте»
Пока национальная команда остается без тренера
4 августа 12:12
Мирон Маркевич / Фото: УАФ
Бывший хавбек «Металлиста» Сергей Валяев высказал свое мнение касательно потенциального главного тренера сборной Украины.
«Первый кандидат, который приходит мне на ум, – это Мирон Богданович. У него было достаточно времени проанализировать, посмотреть со стороны на игру сборной, на игру украинских футболистов, у него приличный опыт.
Честно скажу, мне на ум сразу приходит его кандидатура, тем более, что он уже руководил сборной. Сборная показывала достаточно хорошие результаты, он умеет настроить и мотивировать. У него такой колоссальный опыт, что мне его кандидатура сразу приходит. Хотя тут другой вопрос: нужно ли ему это? Потому что, я уверен, что со временем мы его в «Металлисте» увидим».
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