Валяев: «Нужна ли Маркевичу сборная Украины? Я уверен, что мы его увидим в «Металлисте»

Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Бывший хавбек «Металлиста» Сергей Валяев высказал свое мнение касательно потенциального главного тренера сборной Украины.

Честно скажу, мне на ум сразу приходит его кандидатура, тем более, что он уже руководил сборной. Сборная показывала достаточно хорошие результаты, он умеет настроить и мотивировать. У него такой колоссальный опыт, что мне его кандидатура сразу приходит. Хотя тут другой вопрос: нужно ли ему это? Потому что, я уверен, что со временем мы его в «Металлисте» увидим».