Ван де Бек не намерен уходит из МЮ, несмотря на малое количество игрового времени

Полузащитник принял участие только в 19 матчах Премьер-лиги

Фото: Getty Images

Полузащитник Донни ван де Бек не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

24-летний игрок будет отклонять все предложения от клубов из Испании, Германии и Италии.

В прошлом сезоне Ван де Бек сыграл только в 19 матчах АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Год назад его переход обошелся «МЮ» в 39 миллионов евро.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» оформил пока что самый громкий переход лета.