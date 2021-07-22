Варан на этой неделе станет игроком «Манчестер Юнайтед»
Ван де Бек не намерен уходит из МЮ, несмотря на малое количество игрового времени
Полузащитник принял участие только в 19 матчах Премьер-лиги
22 июля 19:32
Фото: Getty Images
Полузащитник Донни ван де Бек не намерен уходить из «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
24-летний игрок будет отклонять все предложения от клубов из Испании, Германии и Италии.
В прошлом сезоне Ван де Бек сыграл только в 19 матчах АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Год назад его переход обошелся «МЮ» в 39 миллионов евро.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» оформил пока что самый громкий переход лета.
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