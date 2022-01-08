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Ван Дейк: «У «Манчестер Сити» мало травм, мало больных СOVID-19 – это серьезный плюс»
Защитник «Ливерпуля» поделился мыслями о чемпионской гонке в AПЛ
08 января 20:45
Вирджил ван Дейк / фото - Getty Images
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в AПЛ.
Голландца цитирует De Telegraaf:
«Сити» прошел декабрь очень хорошо. Мало травм, мало больных коронавирусом – это серьезный плюс. Маленький пример. Одновременно в нашей команде положительный тест был у меня, Фабиньо и Тьяго. Три основных игрока команды.
Да, в таком большом клубе, как «Ливерпуль», хватает хороших футболистов, но в таких ситуациях меняются и ритм, и динамика происходящего в команде. Впереди еще много матчей. Но на данном этапе нужно и немного везения».
Вирджил ван Дейк назвал лучшего игрока в мире.
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