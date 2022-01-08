Ван Дейк: «У «Манчестер Сити» мало травм, мало больных СOVID-19 – это серьезный плюс»

Вирджил ван Дейк / фото - Getty Images

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в AПЛ.

Голландца цитирует De Telegraaf:

Да, в таком большом клубе, как «Ливерпуль», хватает хороших футболистов, но в таких ситуациях меняются и ритм, и динамика происходящего в команде. Впереди еще много матчей. Но на данном этапе нужно и немного везения».