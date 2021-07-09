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Ван Гал в третий раз может возглавить сборную Нидерландов

Де Бур покинул пост наставника команды после вылета с Евро-2020
Футбол В Европе
09:51
Ван Гал в третий раз может возглавить сборную Нидерландов
Луи ван Гал / Фото: Twitter

Нидерландский тренер Луи ван Гал может снова возглавить национальную команду своей страны, сообщает DT.

По информации источника, руководство нидерландского футбола связалось с 69-летним специалистом, который сейчас проживает в Португалии, где у него есть особняк.

Федерация футбола Нидерландов склоняется к тому, чтобы снова назначить Ван Гала на пост главного тренера национальной сборной – уже в 3-й раз.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2002-й годы, а затем с с 2012-го по 2014-й годы (занял третье место с командой на ЧМ-2014).

Напомним, Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.

Петр Приходько
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Теги

Луи Ван Гаал сборная Нидерландов (футбол)

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