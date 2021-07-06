Ванат: «Адаптировались к требованиям Луческу»

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат высказался по поводу спарринга с «Дивонном» (5:0), в котором ему удалось забить мяч. Также форвард сравнил два своих первых сбора с первой командой.

Забить гол – всегда приятно. Спасибо Владу Дубинчаку за хорошую передачу. Прежде всего, мы играем в футбол. Поэтому должны выходить на каждую игру максимально сконцентрированными и всех побеждать.

В тренировочном процессе мы так и отрабатываем, что нападающие должны завершать все атаки и забивать голы. Моя задача – оказаться в нужном месте в нужное время? И это в том числе. Но не только. Нужно помогать команде и в обороне, и в атаке.

Почему не получилось забить с «Лозанной»? В том эпизоде я прокинул мяч, но немного не рассчитал – поле было искусственным и мокрым.

Сегодня утром еще была тренировка. Антюх, Кравченко и я занимались два часа, а вечером вышли играть. В принципе, ноги уже более-менее в порядке, не очень тяжело в физическом плане.

На первых сборах с Луческу было даже тяжелее, чем здесь. Но сборы для того и существуют, чтобы на них были хорошие нагрузки. Можно сказать, что мы уже адаптировались к требованиям Мирчи Луческу.