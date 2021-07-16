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Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»

Форвард забил сопернику с паса вратаря
Футбол Украинская Премьер-лига
13:08
Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»
Владислав Ванат / фото - dynamo.kiev

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился впечатлениями от забитого мяча в товарищеском поединке с «Эвианом» (3:0):

«Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил прокинуть между защитниками. Плохо ударил, но мяч так подскочил и вратарь не поймал» .

Волновался ли перед матчем, узнав, что выйдешь с первых минут?

«Нет. Просто думал о том, чтобы сыграть в свою игру».

Сборники, которые наблюдали за игрой, аплодировали тебе. Скажи, что чувствует молодой футболист, который забивает за киевское «Динамо»?

«Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать».

Можно ли сказать, что в «Динамо» обострилась конкуренция на позиции нападающего?

«Конкуренция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более, в таком клубе, как «Динамо».

Чувствовалось, что команда соперника ниже классом?

«Мы стараемся на каждого соперника одинаково настраиваться и не смотреть на уровень. Но да, команда чуть ниже классом, хотя нам все равно надо выходить на поле и играть в свой футбол».

Что говорили тренер и игроки относительно твоего гола?

«Ничего особого не говорили, просто поздравили. Гол забил - и хорошо, главное - продолжать забивать и в официальных играх».

Ждешь предстоящие товарищеские матчи?

«Да, особенно с «Вильярреалом» - победителем Лиги Европы. Приятно будет сыграть против сильных соперников» .

Но им будет тяжелее забить гол?

«Конечно, но нужно к этому стремиться».

Гол Ваната поставил эффектную точку в разгроме «Эвиана». Первые два мяча в ворота соперника забил Богдан Леднев.

Впереди команду Мирчи Луческу ждут еще товарищеские матчи с «Ниццей», «Атлетиком» из Бильбао и «Вильярреалом».

Также, по информации СМИ, киевляне проведут контрольный матч с «Интером».

Напомним, динамовские сборники уже провели первую тренировку с клубом.

Источник: ФК Динамо Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Ванат Мирча Луческу

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