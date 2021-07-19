Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче
Варан на этой неделе станет игроком «Манчестер Юнайтед»
Новый контракт с «Реалом» француз отклонил
11:02
Фото: Marca
Защитник «Реала» Рафаэль Варан вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Завершение трансфера должно состояться на этой неделе. Клубы практически согласовали переход.
Варан отклонил последнее предложение от мадридцев по новому контракту, сообщает Marca. Он твердо решил покинуть команду.
В МЮ защитник будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. «Реал» получит за него более 50 миллионов евро.
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