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Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»

Защитник – об уходе Зидана
Футбол Примерa (Испания)
12:06
Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»
Фото: Marca

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал RMC уход из команды главного тренера Зинедина Зидана.

«Моя первая реакция — это большая гордость за то, что я работал вместе с ним в течение 10 лет с тех пор, как он подобрал меня в «Лансе». Я многому научился, он очень человечный тренер, источник вдохновения для меня и многих игроков, которые работали с ним. Его уход обязательно станет особенным. Я смог поговорить с ним. Надеюсь, в остальном все будет хорошо. Он отличный тренер и отличный человек.

Мое будущее? Сейчас не время об этом говорить, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы».

Зидана в «Реале» может сменить Маурисио Почеттино.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Зинедин Зидан Рафаэль Варан

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