Агент Буффона: «Трансфер в «Бенфику» реально хорошая идея»
Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»
Защитник – об уходе Зидана
12:06
Фото: Marca
Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал RMC уход из команды главного тренера Зинедина Зидана.
«Моя первая реакция — это большая гордость за то, что я работал вместе с ним в течение 10 лет с тех пор, как он подобрал меня в «Лансе». Я многому научился, он очень человечный тренер, источник вдохновения для меня и многих игроков, которые работали с ним. Его уход обязательно станет особенным. Я смог поговорить с ним. Надеюсь, в остальном все будет хорошо. Он отличный тренер и отличный человек.
Мое будущее? Сейчас не время об этом говорить, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы».
Зидана в «Реале» может сменить Маурисио Почеттино.
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