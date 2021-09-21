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Ващук: «Петраков несет ответственность за результат. Невызов Малиновского – его выбор»

Экс-защитник сборной Украины считает, что игрок не имеет права обсуждать работу тренера
Футбол Сборная Украины
12:33
Ващук: «Петраков несет ответственность за результат. Невызов Малиновского – его выбор»
Владислав Ващук / Фото - Динамомания

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матчей отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией. Также эксперт высказался по поводу невызова хавбека Руслана Малиновского в национальную команду.

Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

Вполне нормально. Наставник знакомится с командой. Он прекрасно понимает, что на нем ответственность за выход на чемпионат мира.

Назовите тройку лучших футболистов «сине-желтых» в поединках с Казахстаном и Францией.

Не стану этого делать хотя бы потому, что с новым наставником во главе, с его новыми требованиями, каждому из исполнителей нужно доказывать свою силу. Кто-то лучше сыграл с Казахстаном, кто-то – с Францией. Нужно, чтобы прошло чуть больше времени.

Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

Ситуация в нашей группе очень запутанная. На второе место, считаю, претендует четыре команды. Не стоит списывать со счетом сборную Казахстана, которая имеет характер, учитывая ее недавние матчи против Украины и Боснии и Герцеговины.

Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?

Без преувеличения, эти матчи станут ключевыми для сборной Украины. В сентябре в поединке с Казахстаном мы потеряли, а с Францией – нашли. Однако сейчас любая потеря очков может аукнуться на финише турнира. Отступать некуда.

Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?

Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, что им нравится или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил, это закон. Президент спрашивает с наставника, а не с игроков.

Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко назвал невызов Малиновского нелогичным, эгоистичным и глупым.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Ващук Александр Петраков Руслан Малиновский

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