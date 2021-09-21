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Вацко: «Арбитрам выдали VAR – и без него теперь тяжело»

Известный комментатор высказался по поводу судейства в матче «Ингулец» – «Колос»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:17
Вацко: «Арбитрам выдали VAR – и без него теперь тяжело»
Виктор Вацко / Фото - UEFA

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением по поводу арбитража в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Колосом» (0:1).

Когда тебе купили iPhone, или ты себе сам купил iPhone. И потом раз – в один момент тебе снова дают Nokia 3310 старую, там где надо набирать, там где змейка.

Будет непросто. Вот так и им, выдали VAR, а без VAR тяжело.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк, комментируя судейство в матче, отметил, что нужно подключать полицию и УАФ.

Сергей Стаднюк
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Ингулец Колос Виктор Вацко

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