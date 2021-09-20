Вацко: «Луческу пока знакомит Шкурина со своими требованиями»

Виктор Вацко / Фото - Instagram

Известный комментатор Виктор Вацко высказался в эфире программы «Великий футбол» относительно матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» (0:0). Также была дана оценка действиям форварда Ильи Шкурина в данной встрече.

Задача минимум в этом матче для «Динамо» было не проиграть – они эту задачу выполнили, но была и задача максимум, которую они также выполнили бы, если бы не VAR. «Динамо» не дало «Бенфике» сыграть на максимум, «Динамо» нейтрализовало сильные стороны «Бенфики». Результат в первом матче никогда ничего не гарантирует во втором матче.

В «Динамо» очень много «тонких» кадровых мест. Мы увидели, что в этом матче центр защиты – молодые ребята, справились. Шкурина Луческу пока потихоньку «вливает» в игру и знакомит с этими требованиями. Шкурин не играл никогда на таком уровне, если бы он сейчас дал феерию голевую либо не голевую – это было бы странно.

Психология будет совсем другая в ответном матче. Там уже будет понятен расклад, понятно кому что нужно, кого что устраивает, сейчас это только первая игра, как очень часто практика показывает – первый матч начинают команды аккуратно, начинают, особенно если ты аутсайдер – главное не проиграть, а там, если улыбнется фортуна, то очки придут.