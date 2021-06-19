Вацко: «Македонцы нас боялись»

Украина была фаворитом, но матч оказался сложным

Виктор Вацко / фото - Википедия

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко высказал свое мнение о матче Украина – Северная Македония:

«Украина не прессинговала с начала второго тайма. Сборная Македонии провела два разных тайма. Наши показали в первой тайме космический футбол. Македония перестроилась в перерыве. Вышли два атакующих футболиста. Они перешли на схему 4-2-3-1. Они побежали вперед большими силами, чего не делали в первом тайме. Македонцы нас боялись. Но при 0-2, им не было чего терять и они пошли ва-банк. Но у нас есть Бущан. Он сделал два сейва. Македония не создала ничего серьезного. Если бы Караваев сыграл спокойнее, пенальти не было бы. Но Пандев не играл в мяч. Этот эпизод можно было трактовать так, что Горан Пандев опасно атаковал нашего футболиста. Это называется накладка. Он не сыграл в мяч. Во втором тайме у нас были очень классные моменты. Циганков должен был забивать, пенальти мы били. Я не согласен с тем, что сборная Украины провалила второй тайм. У нас XG 3.19. У вратаря македонцев - 7 сейвов. Первый тайм – эталонный. Шевченко отлично сделал замены, выпустив на поле Сидорчука. Он дал стабильности в центре поля. При том, что Шапаренко провел хороший матч. Нам не хватает здоровых Циганкова и Зубкова. Ярмоленко проводит сказочный турнир».

Команда Андрея Шевченко не без труда одолела македонцев. Голами отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Также, с точки не смог отличиться Руслан Малиновский. Лучшим игроком той встречи был признан Ярмоленко.

Теперь украинцев ждет последняя игра в группе со сборной Австрии, которая и решит, кто выйдет со второго места.

Напомним, Леоненко заявил, что в матче с австрийцами Украине стоит играть на ничью.