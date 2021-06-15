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Вацко: «Нидерланды «возили» Украину. После 0:2 никто не верил»

Известный комментатор высказался по поводу первого матча «сине-желтых» на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
16:00
Вацко: «Нидерланды «возили» Украину. После 0:2 никто не верил»
Виктор Вацко / Фото - UEFA

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением о стартовом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Также журналист поделился ожиданиями от поединка с Северной Македонией.

С чего все взяли, что мы должны обыгрывать сборную Нидерландов? На каких основаниях мы сильнее Вейналдума, де Йонга, де Лигта, де Врея, Депая?

В этой игре очень важно было сыграть правильно на оборону, выдержать компактность, а не провалиться под давлением перемещения, под движением мяча. Мне понравилось, что мы начали достаточно смело, мы не забывали об атаке и при счете 0:2 мы забили два мяча.

Давайте честно, после 2:0, мы сильно верили, что мы хотя бы один забьем? То, под какой каток мы попали, то как нас возили – и никто не верил, вот честно, никто не верил. Но мы отыгрались, но затем пропустили, не из несчастного случая, а из-за высокого класса футболистов сборной Нидерландов. Это был матч, в котором для нас одно очко было большим бонусом. Забарный – молодая маленькая машинка.

Мы должны выходить на игру против сборной Северной Македонии и играть, так как всегда играем. Нечего Шевченко придумывать глобального. Конечно, будут нюансы, конечно, будут подобраны моменты под соперника, они очень хорошо анализируют и разбирают своего соперника.

Для нас важно сыграть в тот футбол, который мы умеем, который ставил четыре года тренерский штаб. Конечно, мы будем доминировать, будем контролировать мяч, будем играть агрессивно на атаку. Зубков - это забегание за спину, это острота, это объем работы.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий назвал игру с Нидерландами достойной.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Вацко Нидерланды - Украина сборная Нидерландов (футбол)

Комментарии 1

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15 июня 2021г. 16:06
Після 0:2 90% уболівальників  переживали, щоб не було розгрому, по грі до того все і йшло. Аби в той момент хтось назвав результат гри, всі б полегшено зітхнули.
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