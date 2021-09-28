Вацко: «Шахтер» сейчас – как «Динамо». Я буду удивлен даже ничьей с «Интером»

Комментатор считает, что Де Дзерби еще не до конца донес свои идеи подопечным

Виктор Вацко / Фото: Динамо Киев от Шурика Украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча «Шахтера» против «Интера» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. «Нельзя сравнивать «Сассуоло» Де Дзерби и «Шахтер» Де Дзерби. С Сассуоло Де Дзерби работал продолжительное время для того, чтобы передать команде свои идеи. У него был подбор футболистов под его идеи. «Шахтер» же сейчас пребывает в стадии трансформации от идей Каштру. Марлосу – 33 года, Степаненко – 32. Но кто сильнее них в «Шахтере»? У «Шахтера» очень молодая команда. Но сейчас критикуя их – мы критикуем футболистов, которые делают первые шаги в футболе. Тете до «Шахтера» – не играл во взрослый футбол. Педриньо – потерялся в «Бенфике». Я рискну предположить, что «Шахтер» сейчас – это как «Динамо» Киев три года назад. Я буду удивлен даже ничейному результату в матче против «Интера». Это будет большой успех для этой молодой команды. В Лиге Чемпионов самое важное – опыт» Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45. Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Интер».