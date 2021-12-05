Важный игрок центра поля «Зари» заболел, но это не коронавирус

Егор Назарина / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о кадровых потерях команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

До сих пор в «лазарете» Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2 – 3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем присоединится ли он до зимнего отдыха.