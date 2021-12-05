Тренер «Ингульца»: «С «Зарей» мы больше заслужили реализовать свои моменты»
Важный игрок центра поля «Зари» заболел, но это не коронавирус
Также в «лазарете» луганчан остается еще несколько игроков
Егор Назарина / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о кадровых потерях команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Дмитрий Хомченовский еще не восстановился после травмы, а Егор Назарина заболел. К счастью, не COVID-19, мы его проверили, все тесты отрицательные.
До сих пор в «лазарете» Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2 – 3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем присоединится ли он до зимнего отдыха.
Ранее Скрипник поделился впечатлениями от минимальной победы над «Ингульцом» (1:0).
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