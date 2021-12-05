Фаворов принес «Заре» победу над «Ингульцом»
Скрипник – об 1:0 с «Ингульцом»: «Сейчас у нас больше характера, чем игры»
Тренер «Зари» отметил, что победа далась команде непросто
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в эфире ПРОФУТБОЛ Digital прокомментировал победу в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:0).
Выиграли и хорошо. Могли и получить. Команда вышла, втягивалась тяжело. Видно было и по стандартам, которые проводил «Ингулец». Мы без моментов играли, дальние удары – это все такое. Игра чуть-чуть раскрылась, когда мы забили. Хотя за минуту до этого был убойный момент у соперников. Повезло, можно так сказать.
Тем не менее, заслуженная победа для нас. Берем ее с удовольствием. В очередной раз сыграли на ноль - этому мы рады. Сейчас у нас больше характера, чем игрового плана. Такие игры всегда выигрываются на характере.
Забиваем со стандартов? Это стечение обстоятельств. Сегодня повезло, мы рады этому. Есть много компонентов в игре, где можно голы забивать. Там немного проседаем. Важная победа для настроения, и мы понимаем, что все впереди.
Ранее Скрипник признался, что в «Заре» стал чаще использовать ненормативную лексику.
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