Скрипник – об 1:0 с «Ингульцом»: «Сейчас у нас больше характера, чем игры»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в эфире ПРОФУТБОЛ Digital прокомментировал победу в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:0).

Тем не менее, заслуженная победа для нас. Берем ее с удовольствием. В очередной раз сыграли на ноль - этому мы рады. Сейчас у нас больше характера, чем игрового плана. Такие игры всегда выигрываются на характере.

Забиваем со стандартов? Это стечение обстоятельств. Сегодня повезло, мы рады этому. Есть много компонентов в игре, где можно голы забивать. Там немного проседаем. Важная победа для настроения, и мы понимаем, что все впереди.