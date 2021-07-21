«Ливерпуль» продал форварда сопернику «Динамо»
Венесуэльский форвард успешно прошел медосмотр в «Динамо»
Вскоре киевляне объявят о подписании нового игрока
21 июля 13:52
Эрик Рамирес / Фото: Twitter
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес прошел медицинский осмотр в «Динамо», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, все прошло успешно.
Известно, что в «Рубине» отказались от Рамиреса, а также «Динамо» выиграло у «Гента» борьбу за форварда.
Ранее в «Рубине» раскрыли настоящую причину срыва трансфера Рамиреса.
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