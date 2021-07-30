Венгер может возглавить четвертьфиналиста Евро-2020

Опытный французский специалист близок к возвращению к работе

Арсен Венгер / Фото - Getty Images

Бывший тренер «Монако» и «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе наставником. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 71-летний специалист может возглавить сборную Швейцарии. Сейчас национальная команда остается без тренера.

В местной федерации футбола рассчитывают отобраться на чемпионат мира-2022. Для этого проводятся поиски специалиста, который бы мог справиться с данной задачей.

Напомним, Швейцария дошла до четвертьфинала Евро-2020.