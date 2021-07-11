Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»
Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский рассказал, кого будет поддерживать в финале Евро-2020. Также эксперт прокомментировал личные противостояния игроков Англии и Италии.
Я буду болеть за сборную Англии. Англичане – это напор, мощь, отличная фланговая игра, что очень напоминает мне забытый уже футбол в исполнении «Динамо» времен Валерия Лобановского. Мне такая игра импонирует.
Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и встать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец-то взять трофей. Вообще, у сборной Англии просто сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года!
Харри Кейн столкнется со стеной, состоящей из Кьеллини и Бонуччи. Также будет очень интересное противостояние Кейн – Кьеза, которые могут теперь в личной встрече выяснить, кто лучше.
На стороне сборной Италии и отличная тактическая выучка. Но скамейка запасных явно лучше у англичан. После замен сборная Англии не теряет свою игру, а вот Италия явно теряет после того, как с поля уходят Инсинье и другие лидеры.
Финал Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 11 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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