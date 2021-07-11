Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»

Олег Венглинский / Фото - ПРОФУТБОЛ

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский рассказал, кого будет поддерживать в финале Евро-2020. Также эксперт прокомментировал личные противостояния игроков Англии и Италии.

Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и встать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец-то взять трофей. Вообще, у сборной Англии просто сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года!

Харри Кейн столкнется со стеной, состоящей из Кьеллини и Бонуччи. Также будет очень интересное противостояние Кейн – Кьеза, которые могут теперь в личной встрече выяснить, кто лучше.

На стороне сборной Италии и отличная тактическая выучка. Но скамейка запасных явно лучше у англичан. После замен сборная Англии не теряет свою игру, а вот Италия явно теряет после того, как с поля уходят Инсинье и другие лидеры.