Вербич может впервые в 2021 году сыграть за «Динамо»

Словенец начал в запасе контрольный матч против «Базеля»

Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

В первом контрольном матче в рамках предсезонных сборов в Швейцарии «Динамо» встречается с «Базелем». В стартовом составе вышли следующие исполнители:

Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Супряга.

Примечательно, что со скамейки запасных поединок начал нападающий киевлян Беньямин Вербич. Словенец не играл с декабря 2020 года. В целом же запас «бело-синих» на данный поединок выглядит так:

Кучерук, Биловар, Вивчаренко, Вербич, Кравченко, Цитаишвили, Шабанов, Н.Волошин, В.Волошин, Леднев, Гармаш, Родригес, Сидклей, Кулач, Коробенко, Ванат.

Трансляция матча

Ранее защитник «Динамо» Никита Кравченко отметил, что Луческу требует от игроков большей уверенности в себе.