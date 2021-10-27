Вербич: «Мы готовились к тому, что «Мариуполь» будет очень часто бить нас по ногам»

Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо Киев

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о победе над «Мариуполем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Я раньше уже забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу. Я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил. Повезло.

По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что «Мариуполь» очень много фолит. Готовились к этому. Не было ничего такого, мол, вау. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.

Сегодня только свежеиспеченные отцы забивали голы – я, а потом Шабанов. Это очень хорошо.