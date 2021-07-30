Матч «Динамо» против «Вереса» обслужит арбитр из Киевской области
Вербич назвал главную звезду «Динамо»
Киевляне вскоре начнут новый сезон
Беньямин Вербич / фото - ФК Динамо
Словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил выступление украинской сборной на Евро-2020:
Кто главная звезда в «Динамо»? Кто лучше всех фотографируется?
«Даже не знаю… По-моему, у нас нет звезды. Главная звезда Луческу!»
Болел за Украину на ЕВРО-2020?
«Да».
Как тебе ребята? Как сыграл тот же Жора Бущан?
«Хорошо сыграл».
А кто себя лучше всего «продавал»? Кто больше всего набрал в трансферной стоимости?
«Думаю, Бущан. Он каждый матч на уровне сыграл. Забарный тоже. Жаль, что Цыганков не получал больше времени… Да и Шапаренко неплохо выступил».
1/4 финала для сборной Украины – это космос?
«Это хорошо, только жалко, что так некрасиво с Англией попали».
Уже в это воскресенье «Динамо» сыграет свой первый матч в УПЛ, где им предстоит встретится с «Вересом». Стало известно, кто обслужит матч.
Напомним, защитник киевлян Виталий Миколенко раскрыл клуб, за который будет выступать в следующем сезоне.
Комментарии 0