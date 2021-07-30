Вербич назвал главную звезду «Динамо»

Киевляне вскоре начнут новый сезон

Беньямин Вербич / фото - ФК Динамо

Словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил выступление украинской сборной на Евро-2020:

Кто главная звезда в «Динамо»? Кто лучше всех фотографируется?

«Даже не знаю… По-моему, у нас нет звезды. Главная звезда Луческу!»

Болел за Украину на ЕВРО-2020?

«Да».

Как тебе ребята? Как сыграл тот же Жора Бущан?

«Хорошо сыграл».

А кто себя лучше всего «продавал»? Кто больше всего набрал в трансферной стоимости?

«Думаю, Бущан. Он каждый матч на уровне сыграл. Забарный тоже. Жаль, что Цыганков не получал больше времени… Да и Шапаренко неплохо выступил».

1/4 финала для сборной Украины – это космос?

«Это хорошо, только жалко, что так некрасиво с Англией попали».

Уже в это воскресенье «Динамо» сыграет свой первый матч в УПЛ, где им предстоит встретится с «Вересом». Стало известно, кто обслужит матч.

Напомним, защитник киевлян Виталий Миколенко раскрыл клуб, за который будет выступать в следующем сезоне.