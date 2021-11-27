Вербич: «Я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей»

Полузащитник едва не впервые вышел на поле после травмы

Фото: ФК Динамо Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился мнением пресс-службе клуба о своей игре и о победе в матче против «Миная» (2:0). «Конечно, победа – это лучший подарок ко Дню рождения. Все хотели победить, чтобы остаться на первом месте. Конечно, было тяжело, особенно, во втором тайме. «Минай» вышел после перерыва с настроем забить нам мяч. Мы сыграли не очень хорошо, но все равно смогли победить и забрать в Киев три очка».

Как ребята поздравили вас с Днем рождения? Что желали? «Поздравили перед игрой, желали, в основном, здоровья – вы же знаете, у меня были с ним определенные проблемы. А также счастья, любви. Теперь нас ждет очень длинная дорога в Киев, а потом будем готовиться к следующей игре».

Вы вышли на поле с первых минут, как можете оценить свою игру сегодня? «Были хорошие эпизоды, я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей, также два или три раза мог пробить по воротах, но не сделал этого. Думаю, это придет с играми. Я сделал все, что смог на поле, надеюсь, это помогло команде».

Как вам атмосфера на трибунах? «Хорошая, особенно во втором тайме, когда зрители почувствовали, что их команда может забить. А в первом тайме хозяева даже не переходили на нашу половину поля, не говоря уже об опасных моментах. А после перерыва мы немного потеряли концентрацию, и у «Миная» сразу появились моменты. Такого больше нельзя допускать. Думаю, с «Вересом» будет так же - они будут пытаться нам забить, а мы должны это предотвратить».

Вербич большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы. Эта игра стала для него 7-й в нынешнем сезоне.

Андрей Усмонов