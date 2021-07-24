«Верес» дебютировал в УПЛ, отобрав очки у участника еврокубков

«Колос» не сумел переиграть новичка элитного дивизиона

Фото - НК Верес

В первом туре украинской Премьер-лиги «Верес» на своем поле сыграл вничью с «Колосом».

Игра в первом тайме прошла практически без ворот. Команды имели минимум моментов и закономерно ушли на перерыв при нулях на табло.

Начало второй половины встречи запомнилось эффектным моментом в исполнении братьев Пасичей. Один подал, другой пробил через себя. Волынец был начеку. Спустя несколько минут голкипер вновь выручил «Колос».

В целом после перерыва «Верес» перехватил инициативу. Однако ни ровенцы, ни ковалевцы не сумели отправить мяч в сетку.

Уже второй поединок УПЛ завершился ничьей. Таким образом, все команды, сыгравшие матчи, добыли по очку в турнирной таблице.

УПЛ, 1 тур

«Верес» – «Колос» 0:0

«Верес»: Когут, Мирошник, Немчанинов, Солдат, Гончаренко, Е. Пасич (Дахновский, 81), Полюлях (Клец, 75), Кучеров, Г. Пасич (Гайдучик, 90), Гегедош (Шестаков, 75), Сергийчук (Гечев, 90).

«Колос»: Волынец, Черноморец, Павловец, Золотов, Новак, Чурко (Сорокин, 84), Милько, Ильин (Сантос, 58), Богданов (Задоя, 47), Костышин (Нуриев, 58), Сичинава (Салабай, 84).

Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец – Ильин, Сичинава, Павловец