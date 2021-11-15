«Верес» может назначить Шевчука на должность спортивного директора

Стороны ведут переговоры

Фото: ФК Олимпик

«Верес» ищет нового спортивного директора.

Клуб ведет переговоры с бывшим тренером «Олимпика» Вячеславом Шевчуком. Он может занять вскоре вакантную должность.

Нынешний спортдир клуба Орест Баль, вероятно, покинет команду. Шевчука хотят пригласить на его место. Отмечается, что о назначении могут объявить уже на следующей неделе.

Шевчук после завершения карьеры работал экспертом на телеканалах «Футбол», а также некоторое время был тренером «Олимпика».