Тренер «Вереса» пожаловался на ошибочно незасчитанный гол в матче с «Зарей»
«Верес» может назначить Шевчука на должность спортивного директора
Стороны ведут переговоры
Фото: ФК Олимпик
«Верес» ищет нового спортивного директора.
Клуб ведет переговоры с бывшим тренером «Олимпика» Вячеславом Шевчуком. Он может занять вскоре вакантную должность.
Нынешний спортдир клуба Орест Баль, вероятно, покинет команду. Шевчука хотят пригласить на его место. Отмечается, что о назначении могут объявить уже на следующей неделе.
Шевчук после завершения карьеры работал экспертом на телеканалах «Футбол», а также некоторое время был тренером «Олимпика».