Президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров
«Верес» на сборе сыграет со «Спартаком» и еще шестью соперниками
Известна дата вылета в Турцию и возвращения в Украину
Фото - НК Верес
Ровенский «Верес» уже определился с планами на зимний перерыв. На сбор команда вылетит 18 января.
В Турции подопечные Юрия Вирта проведут семь контрольных матчей. 24 января с «Градец-Кралове», 29-го числа – с «Карвиной». Оба коллектива – из Чехии.
2 февраля состоится игра с сербским «Спартаком» из Суботицы, 7 февраля – с болгарским «Левски», 10 февраля – с боснийским «Вележом». Спарринг партнеры 14 и 18 февраля пока не определены. Возвращение в Украину запланировано на 19-е число.
Ранее президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров.
Комментарии 0