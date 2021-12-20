«Верес» на сборе сыграет со «Спартаком» и еще шестью соперниками

Известна дата вылета в Турцию и возвращения в Украину

Фото - НК Верес

Ровенский «Верес» уже определился с планами на зимний перерыв. На сбор команда вылетит 18 января.

В Турции подопечные Юрия Вирта проведут семь контрольных матчей. 24 января с «Градец-Кралове», 29-го числа – с «Карвиной». Оба коллектива – из Чехии.

2 февраля состоится игра с сербским «Спартаком» из Суботицы, 7 февраля – с болгарским «Левски», 10 февраля – с боснийским «Вележом». Спарринг партнеры 14 и 18 февраля пока не определены. Возвращение в Украину запланировано на 19-е число.

Ранее президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров.