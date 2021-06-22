«Верес» оба сбора проведет в Украине
«Верес» объявил о подписании экс-голкипера «Динамо»
Новичок УПЛ продолжают формировать состав на следующий сезон
Артем Кичак / Фото - ФК Динамо Киев
«Верес» усилился голкипером Артемом Кичаком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал контракт с ровенцами на один сезон. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на год.
Последним клубом 32-летего вратаря был «Олимпик». Ранее Кичак также выступал за «Динамо», «Волынь» и МТК Будапешт.
Ранее «Верес» продлил контракты с рядом ведущих исполнителей.
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