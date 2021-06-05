В «Вересе» сообщили, на каком стадионе будут проводиться домашние матчи УПЛ
«Верес» стал чемпионом Первой лиги
Команда оформила победу, разгромив «Авангард»
18:28
Фото: ФК Верес
«Верес» стал чемпионом Первой лиги.
За тур до финиша турнира команда обеспечила себе первое место. В 29-м туре ровненский клуб разбил «Авангард» (5:1).
Таким образом, «Черноморец», который идет вторым в таблице не сможет догнать «Верес». Впрочем, одесситы также вышли в УПЛ.
На третье место претендуют «Металлист-1925», «Агробизнес» либо «Николаев».
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