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«Верес» стал чемпионом Первой лиги

Команда оформила победу, разгромив «Авангард»
Футбол Первая лига
18:28
«Верес» стал чемпионом Первой лиги
Фото: ФК Верес

«Верес» стал чемпионом Первой лиги.

За тур до финиша турнира команда обеспечила себе первое место. В 29-м туре ровненский клуб разбил «Авангард» (5:1).

Таким образом, «Черноморец», который идет вторым в таблице не сможет догнать «Верес». Впрочем, одесситы также вышли в УПЛ.

На третье место претендуют «Металлист-1925», «Агробизнес» либо «Николаев».

Андрей Усмонов
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