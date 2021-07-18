«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
«Верес» усилился молдавским хавбеком
23-летний футболист продолжит карьеру в Украине
Фото - НК Верес
Полузащитник Михаил Гечев стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба новичка УПЛ.
Футболисту, сыгравшему один матч за сборную Молдавии, 23 года. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на год.
Последним клубом Гечева был «Сфынктул Георге». В прошедшем сезоне он провел 25 игр, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее «Верес» уступил «Руху» в контрольном матче.
Комментарии 0