«Вересу» осенью не поможет защитник из-за серьезной травмы

Молодой футболист получил повреждение в контрольном поединке

Артем Данилюк / Фото - НК Верес

Защитник «Вереса» Артем Данилюк выбыл на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний игрок получил серьезную травму в контрольном матче против ЛНЗ. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Медики ожидают, что восстановление Данилюка займет не менее 3 – 4 месяцев. Таким образом, он, вероятнее всего, пропустит осеннюю часть сезона.

Ранее другой оборонец «Вереса» Валерий Кучеров отметил, что каждый игрок команды хочет проявить себя в матче с «Динамо».