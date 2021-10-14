Вернер рассказал, как он справлялся с массовой критикой

Немец стал объектом насмешек из-за своей реализации

Тимо Вернер / фото - Eurosport

Нападающий сборной Германии и «Чесли» Тимо Вернер рассказал The Sun о своих проблемах на футбольном поле:

«Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать о ней, я бы не смог играть. Я знал, что в какой-то момент голы придут. Я знаю, на что я способен. Если ты нравишься тренеру, и он на тебя рассчитывает, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне. И я надеюсь, что смогу оправдать его».

В минувшем сезоне за 52 матча форвард отметился 27 голевыми действиями. К тому же, игрок чаще всех в Европе зарабатывал для своей команды пенальти.

Но немца начали критиковать из-за его умения транжирить голевые моменты.

К тому же, голы Вернера чаще всех отменяли рефери после вмешательства VAR. Игроку даже придумали обидное прозвище.