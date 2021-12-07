Вернется в Украину, останется в Тирасполе или поедет в Европу? Вернидуб рассказал о том, где продолжит карьеру

У украинца осталось полгода по контракту

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал пресс-службе «Шахтера» о своих карьерных перспективах и о подготовке команды к евровесне:

Насколько известно, контракт с «Шерифом» у вас заканчивается летом следующего года. Есть неофициальная информация, что с вами в переговоры вступали некоторые представители украинских клубов, в частности «Днепр-1». Это правда?

«Полностью опровергаю эти слова. Во-первых, я не имею права вести переговоры с кем-то, пока у меня есть контракт с «Шерифом». Второе: после игры с «Петрокубом» я сказал, что в моем сердце всегда останется место для «Шерифа», потому что с этой командой я впервые получил возможность участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Может случиться так, что я продлю контракт и останусь в этом клубе».

Вы – украинец, играете против украинской команды в Украине и сказали, что «Шериф» навсегда в вашем сердце, а что у вас на душе?

«Да, я украинец, но это спорт, всегда кто-то побеждает. Пусть побеждает сильнейший. На данный момент я главный тренер «Шерифа» и просто обязан и должен защищать интересы этого клуба, невзирая на то, что «Шахтер» – украинский клуб, клуб страны, которую я очень люблю. Ничего личного. Это спорт, пусть победит сильнейший».

С учетом того, что «Шериф» продолжает борьбу в еврокубках, планируется ли трансферное усиление команды зимой? Входят ли в сферу интересов молдавского клуба игроки из украинской Премьер-лиги?

«В плане усиления есть небольшой нюанс. К сожалению, по правилам и регламенту UEFA мы даже в этот период перед Лигой Европы можем максимум отзаявить троих футболистов и дозаявить также троих. Ни больше ни меньше. В этом плане есть проблемы, но, конечно, будем искать варианты. У нас могут возникнуть и другие проблемы: кто-то уйдет, у кого-то закончится контракт, кто-то заинтересует более именитые клубы, и «Шериф» получит возможность осуществить трансферную сделку. Сейчас сложно говорить, нужно дождаться января-февраля, когда наступит ясность. Есть много украинских футболистов, которых я бы хотел видеть у себя в «Шерифе», но есть маленькое но. Кто-то не желает идти сюда, а хочет именно в Европу. Тех футболистов, которых я бы хотел видеть, к сожалению, заполучить проблематично, ведь если и брать кого-то из Украины, то только того, кого я хорошо знаю и кто будет лидером. Только так».

В Лиге чемпионов вы уже осуществили свою сказку, а какие планы на Лигу Европы?

«Наша мечта сбылась, как я и говорил, мы побывали в сказке. Дай Бог, чтобы она закончилась на мажорной, хорошей ноте. Жизнь продолжается, Лига Европы есть Лига Европы, конечно, здесь у нас тоже есть амбиции. Давайте дождемся 13 декабря, когда и узнаем соперника в плей-офф. В Лиге Европы ведь тоже выступают серьезные и сильные клубы. Возможно, к тому времени нам придется заново строить команду, но это наша работа, наша жизнь. Мы к этому готовы».

«Шериф» уже сегодня в Украине сыграет с донецким «Шахтером». На нашем сайте вы сможете посмотреть текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00.

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