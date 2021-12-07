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Вернидуб рассказал, как настраивает свой сенсационный «Шериф» на матчи

Команда из Тирасполя готовится сыграть с «Шахтером» в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:44
Вернидуб рассказал, как настраивает свой сенсационный «Шериф» на матчи
Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Шахтера», сообщает пресс-служба донецкой команды:

«Очень рад опять находиться в Украине на прекрасном стадионе НСК «Олимпийский». Очень счастлив, что снова дома и что завтра предстоит игра с хорошим украинским клубом, лидером – «Шахтером». Это завершающая игра групповой стадии Лиги чемпионов, к сожалению, ни мы, ни «Шахтер» дальше не идем, а идут «Реал» и «Интер».

Тем не менее мы счастливы, что, независимо от завтрашней игры, заняли третье место и будем участвовать в 1/16 финала Лиги Европы».

Завтрашний матч не имеет турнирного значения, но будет ли над вашей командой довлеть результат, после того как вы обыграли «Шахтер» в Тирасполе?

«Думаю, результат, прежде всего, должен давить не на нас, а на «Шахтер». Мы дома сыграли удачно и победили 2:0, это была первая игра группового этапа. Завтра будет сложный матч, я знаю, что такое клуб «Шахтер». Но мы тоже готовились и хотим провести один из лучших наших поединков и насладиться игрой. И чтобы этот матч закончился позитивным для нас результатом».

Первая и последняя игра в группе – против «Шахтера». Насколько команда «Шериф» изменилась за этот первый лигочемпионовский сезон?

«Двоякое впечатление. Мы очень неплохо стартовали – с двух побед. Сначала дома обыграли «Шахтер» со счетом 2:0, а затем на выезде «Реал» 2:1. Понятно, что амбиции начали зашкаливать, но мы прекрасно понимали, что нас ждет дальше, поэтому старались сыграть по максимуму и набрать как можно больше очков.

Однако уступили дважды «Интеру», дома «Реалу». Естественно, понимаем с кем встречаемся завтра. «Шахтер» – клуб, в котором достаточно много очень сильных дорогих футболистов, много бразильцев – техничных, быстрых, поэтому будет нелегко, но мы готовы к этому сражению.

Были необязательные травмы – это то, что нас, наверное, подкосило. Было много потерь среди игроков, и Момо Янсане выпал на длительный период, и Джасур Яхшибоев, и Мусса. Были потери, которые, мы, к сожалению, компенсировать не сумели.

Это связано и с регламентом, ведь по правилам UEFA мы можем заявить не более 17-ти иностранцев. Быть может, это в итоге и сыграло роль. Для меня, как для главного тренера, да и для всей команды, это будет уроком на будущее. Сделаем выводы и будем двигаться дальше».

Как будете настраивать своих футболистов на предстоящий матч? Попросите показать качество игры, сделаете акцент на результате или скажете: «Парни, это Лига чемпионов. Выходите на поле и кайфуйте от этого матча»?

«Присутствующий на пресс-конференции Себастьян Тилль не даст соврать, перед каждой игрой я им говорю одни и те же слова, что нужно выходить и играть в футбол, получать удовольствие.

Что такое получать удовольствие? Это раскрепощенно вести себя на поле, играть в футбол, не бей-беги, а в короткий и средний пас, строить свои атаки. В этой группе нам с самого начала предрекали, что будем четвертыми, но мы справились и смогли обойти такой сильный клуб, как «Шахтер».

Понимаем, что завтра, даже если игра уже ничего не решает, будет сложный матч. Я же знаю «Шахтер» – это боевая команда, которая очень будет хотеть взять реванш. Тем и интересен футбол.

Завтра нужно выйти и получить удовольствие от игры. А удовольствие – это когда ты все правильно делаешь на поле, ни на минуту не останавливаешься, постоянно в движении и выполняешь требования главного тренера».

Тираспольцы сыграют с «горняками» уже сегодня, 7-го декабря 22:00. Портал XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, Де Дзерби пообещал выставить на «Шериф» сильный состав, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Павел Харченко
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Юрий Вернидуб Шериф Шахтер Донецк

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