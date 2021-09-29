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Вернидуб: «Матч с «Реалом» – самый большой в моей карьере»

«Шериф» сенсационно победил мадридский клуб на выезде
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 сентября 21:53
Вернидуб: «Матч с «Реалом» – самый большой в моей карьере»
Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о победе над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эмоции такие, что не передать. Ребята полностью выложились. Тот же Дирк Кюйт, то, что он сказал, думаю, он поторопился. Мы там, где мы должны быть. И мы это заслужили.

Да, это самый большой матч в моей карьере».


Напомним, «Шериф» возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге чемпионов. У «Реала – 3 очка, у «Интера» и «Шахтера» – по 1 баллу.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Шериф Реал Мадрид (футбол) Юрий Вернидуб

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